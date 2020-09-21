2020/09/21 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى تلقت بعض النخب العربية والمصرية خبر توقيع الحكومة الانتقالية في السودان الخميس 3 سبتمبر الحالي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال إعلان مبادئ ينص على فصل الدين عن الدولة في البلاد، بنوع من زهوة المنتصر والشعور بالنشوة وإطلاق الزغاريد.لكن البعض الآخر تلقاه بحذر شديد، واستعاد بألم التجربة المصرية الدستورية فيما بعد ثورة 25 يناير العظيمة، حينما استقطبت "دولة ما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علمانية السودان: استحقاقات ثورية أم ثورية مضادة! - حاتم الجوهرى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علمانية السودان: استحقاقات ثورية أم ثورية مضادة! - حاتم الجوهرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).