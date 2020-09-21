2020/09/21 | 14:10 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوّت مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون، فيما أجّل التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون يتعلّق بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل.

يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يقر مشروع قانون ويؤجل التصويت على مقترح بإلغاء قرار سابق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يقر مشروع قانون ويؤجل التصويت على مقترح بإلغاء قرار سابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).