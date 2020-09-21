خطة برلمانية لاستقبال العام الدراسي الجديد

2020/09/21 | 14:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مقرر خلية الأزمة البرلمانية جواد الموسوي، الاثنين، سعي جهات مختصة في مجلس النواب لوضع خطة جديدة لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل انتشار الجائحة.



وقال الموسوي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 أيلول 2020)، إن "ورشة عمل برعاية نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي ولجنة الصحة والبيئة وعدد من نواب لجنة الصحة والتربية والتعليم، ستقام سعيا لوضع خطة جديدة لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل انتشار جائحة كورونا".

وأكد أن "هذه اللجنة ستستضيف وزير الصحة حسن التميمي ووزيري التربية والتعليم العالي لدراسة إمكانيات الوزارت الثلاث لاستقبال وبدء العام الدراسي الجديد سعيا لتذليل العقبات في مواجهة كورونا فايروس".

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