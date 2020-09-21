محذرة من فراغ دستوري.. جمعية القضاء العراقي تطالب الإسراع بتمرير قانون المحكمة الاتحادية

2020/09/21 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت جمعية القضاء العراقي، على ضرورة إسراع مجلس النواب بتمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية، لتجنب الدخول في الفراغ الدستوري.

وأكدت الجمعية في بيان، ان الظروف السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية الخطيرة التي تمر بها البلاد، تحتم إبعاد ملف اكمال تشكيل المحكمة الاتحادية عن الاهواء والمصالح الشخصية والسياسية، لما تلعبه تلك المحكمة من دور مهم في تعزيز الديمقراطية وترسيخ سيادة الدستور والقانون، في ظل اقتراب الاستحقاق الانتخابي المبكر، داعية رئيس الجمهورية باعتباره رمزا لوحدة الوطن والمسؤول عن ضمان الالتزام بالدستور، الى العمل على الخروج من الآثار السلبية التي نتجت عن قرارات المحكمة الاتحادية الكثيرة، والتي ألغت إحداها صلاحيات مجلس القضاء الأعلى في ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وداعية في الوقت ذاته رئيس الوزراء الى ان يضع ملف اكمال المحكمة الاتحادية ضمن أولويات مهامه في رئاسة مجلس الوزراء.

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