خامنئي: تكلفة الحرب على بلادنا ستكون مرتفعة والإيرانيون قادرون على المواجهة

2020/09/21 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد المرشد الإيراني علي خامنئي بالرد على أي عدوان على بلاده، بالتزامن مع إعادة فرض عقوبات أميركية جديدة.

وقال خامنئي في كلمة له، إن تكلفة الحرب على بلاده ستكون مرتفعة، خاصة وأن إيران باتت اليوم أكثر قوة من ذي قبل على حد تعبيره، مضيفا أن الإيرانيين يمتلكون القدرة على مواجهة أي عدوان يهدد أمنهم واستقرارهم.

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