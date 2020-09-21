روحاني: ردنا سيكون حاسما ولن نرضخ إلى “الغطرسة” الأميركية

2020/09/21 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وعلى خلفية إعادة العقوبات على إيران، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن رد إيران سيكون حاسما ولن ترضخ لما أسماها الغطرسة الأميركية.

وقال إن بلاده ستعود للالتزام بجميع تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي في حال التزام مجموعة “أربعة زائد واحد” بجميع التزاماتهم الاقتصادية، مشيرا إلى أن إيران التزمت بتعهداتها لمدة عام كامل من دون أن تلتزم المجموعة بهذه الالتزامات، واعتبر روحاني أن سياسة الضغط الأقصى الأميركية على إيران باتت عزلة قصوى لواشنطن.

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