الغانمي يوجِّه بتشكيل لجنة لمتابعة مطالب جرحى قوى الأمن الداخلي

2020/09/21 | 14:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

وجَّه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة لمتابعة مطالب جرحى قوى الأمن الداخلي.

ونقل مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، قول الغانمي خلال لقائه عدداً من الجرحى "لاخير في مؤسسة لا تراعي جرحاها، وأن الرؤوس تنحني أمام تضحياتهم"، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية مهما قدمت فهي تجد نفسها مقصرة أمام عطاء هؤلاء الشجعان".

ووجه وزير الداخلية بحسب البيان، "بتشكيل لجنة لمتابعة جميع مطالب جرحى قوى الأمن الداخلي"، متعهداً "بالعمل شخصياً على تنظيم لقاءات دورية مستمرة معهم للاستماع إليهم وحلِّ جميع المعوقات التي تواجههم وتسهيل السبل لهم، معتبرا هذا الموضوع واجباً على الوزارة".

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