2020/09/21 | 14:11 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 21 سبتمبر 2020 | 02:06 مساءً | عدد القراءات : 8

البرلمان يُصوت على قانون انضمام العراق لاتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

صوت مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان أن "مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدها اليوم، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق".

وعقد مجلس النواب اليوم، جلسته السادسة من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة للسنـة التشريعية الثالثة، في الفصـــل التشريعـــي الاول برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي، وحضور 170 نائبا.انتهى

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