بالوثائق.. نص مقترح قانون إستبدال عقوبة السجن بمبالغ مالية

2020/09/21 | 14:15 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالتنا نص مقترح قانون إستبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية.





ومن المقرر ان يقرأ مجلس النواب في جلسته اليوم الأثنين مقترح القانون.

ويتضمن المقترح دفع السجين المشمول بالمقترح 20 الف دينار مقابل كل يوم عن يقضي فيها محكوميته خارج السجن وبدفعة واحدة ويستثنى من ذلك المحكومين بجرائم الفساد المالي والاداري والمخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الاموال وغسل العار.

عمار المسعودي

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