إيران تحافظ على حصتها التصديرية بالسوق العراقية

2020/09/21 | 14:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة، أن ورغم المشاكل حافظت ايران على حصتها التصديرية بنسبة 22 بالمئة في السوق العراقية، وأن الصادرات وبعد اعادة فتح المعابر ستشهد زيادة حتمية.وأشار حميد حسيني في تصريح صحفي اليوم الاثنين، "لقرار منع العراق توريد 29 منتجيا زراعيا ايرانيا، مبيّنا أن قرار المنع مرحلي الطابع والحكومة العراقية تصدره بحسب ظروف الانتاج المحلي سيما بالمجال الزراعي".واستدرك أن "قرار المنع لايسري في جمارك كردستان العراق، لافتا الى أن احصائيات الشهور الخمسة (فترة 20 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2020) تشير الى أن وضعية الصادرات لهذا البلد جيدة ومن المتوقع تحسنها حتى 20 مارس/آذار 2021".Mohameed

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