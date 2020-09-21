بارزاني: مستعدون لتقديم التسهيلات لإسبانيا للمشاركة في بناء وتنمية القطاعات المختلفة

2020/09/21 | 14:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، مع السفير الاسباني، خوان خوزي إسكوبار، العملية السياسية في العراق، وعلاقات إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية.

وذكر بيان لمكتب رئاسة الإقليم، إن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني “استقبل اليوم الاثنين، خوان خوزي إسكوبار سفير إسبانيا في العراق ووفداً مرافقاً له، حيث جرى خلال لقاء بحث سبل تقوية العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق مع إسبانيا وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية”.

وأكد نيجيرفان بارزاني أن “إقليم كردستان مستعد لتقديم كل المساعدة والتسهيلات للقطاع الخاص والمستثمرين الإسبان، لتوفير فرص العمل والاستثمار لهم، وإشراكهم في بناء وتنمية.

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