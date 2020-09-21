اطلاق نظام التصنيفات السعرية والحجز الالي للسفر جوًا بين المحافظات العراقية.. والأسعار تشعل جدلًا

2020/09/21 | 14:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حددت وزارة النقل/ الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الاثنين، اسعارًا للرحلات الداخلية العراقية ذهابًا وعودة، والتقديم على الحجوزات عبر خدمة نظام التصنيفات السعرية في نظام الحجز الالي.

وبينت الشركة إن “اطلاق هذه الخدمة يندرج ضمن تحسين وتطوير الخدمات التي يقدمها الناقل الوطني والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من تاريخ 25/9/2020 وستشمل الحجز على رحلات القطاعات الداخلية كمرحلة اولى تمهيداً لتطبيقها على رحلات القطاعات الخارجية”.

واضافت ان “التصنيفات السعرية ستتيح للمسافرين الكرام خيارات اضافية وبأسعار تنفاسية مقارنة مع باقي النواقل الاخرى”.

ولاقت التسعيرات المعلنة، ردود فعل غاضبة وساخرة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتفاع الاسعار مقارنة بالرحلات التي لاتتجاوز الساعة احيانًا بين محافظة واخرى.

إلا أن معلقين اخرين اعتبروا الاسعار جيدة كونها مخصصة للذهاب والعودة.

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