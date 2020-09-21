البورصة تواصل خسائرها في الجلسة الثانية

2020/09/21 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادواصلت البورصة خسائرها في الجلسة الثانية، الاثنين، بعد انخفاض مؤشرها بنسبة 0.45%.

جرى خلال الجلسة تداول 7,1 مليار سهم بقيمة 6,8 مليار دينار.

وانخفضت اسهم 9 شركات تقدمها أسهم المصرف الاسلامي بـ 4.55% وأسهم شركة الامين للتأمين بـ 3.92%.

وارتفعت اسهم 3 شركات مدينة العاب الكرخ بـ 9.88% وأسهم شركة بغداد العراق للنقل العام بـ 6.33%.

فيما باع المستثمرون الاجانب 45 مليون سهم بقيمة 19 مليون دينار.

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