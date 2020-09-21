الكاظمي يوجه العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط سجاد العراقي

2020/09/21 | 14:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قيادة العمليات المشتركة، بإجراء فوري للبحث عن الناشط سجاد العراقي في محافظة ذي قار.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته “تقدم” ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وجه قيادة العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط المدني “سجاد العراقي” الذي اختطف في مدينة الناصرية”.

وأضافت أنه “تم تكليف قوة مِن جهاز مكافحة الإرهاب للتوجه الى محافظة ذي قار مسنودة بطيران الجيش للبحث عن المخطوف وتحريره وانفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم للعدالة”.

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