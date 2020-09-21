متنبىء جوي يكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار

2020/09/21 | 14:24 - المصدر: NRT عربية

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أجواء ماطرة

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حدد المتنبى الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، الاثنين، موعد انخفاض درجات الحرارة بالتزامن مع بداية فصل الخريف فلكيا.

وقال عطيه، في منشور على "فيسبوك" اليوم، 21 أيلول 2020، "موعدنا يوم السبت المقبل 26 ايلول مع انخفاض واضح بدرجات الحرارة واجواء خريفية بأمتياز في مدن وسط وغرب وشمال البلاد ، كذلك يشمل مدن الجنوب اعتبارا من يوم الاحد القادم" .

وأضاف أن "هناك بوادر جيدة لفرص هطول زخات من الامطار وحالة جوية خريفية، تشمل شمال ووسط وغرب البلاد في نهاية الشهر او بداية الاسبوع الاول من شهر اكتوبر المقبل..



وربما تشمل بعض مناطق الجنوب".

وأشار عطيه، إلى ان التوقعات السابقة هي توقعات أولية قابلة للتغيير.





وكان عطيه، قد أكد أمس، أن الاعتدال الخريفي يحدث في اغلب الدول العربية هذا العام 2020 يوم الثلاثاء الموافق 22 ايلول في الساعة 04:30 مساء بتوقيت العراق وهو أول أيام فصل الخريف، فلكيا، في النصف الشمالي للكرة الارضية (الذي يضم أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية والقطب الشمالي ) حيث ستتعامد الشمس على خط الاستواء قادمة ظاهريا من شمال السماء متجهه نحو الجنوب (والذي يضم أستراليا ونصف أفريقيا وأميركا الجنوبية وبعضا من شبه القارة الهندية) .

ر.إ

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