نائب يستغرب من تأخر وصول موازنة 2020 إلى البرلمان: تمريرها يحتاج وقتاً

2020/09/21 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

استغرب عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، الاثنين (21 أيلول 2020)، عدم وصول موازنة 2020، إلى مجلس النواب لغاية الآن رغم إقرارها في مجلس الوزراء، مؤكداً أن تمريرها يحتاج إلى وقت قد يصل إلى أكثر من 10 أيام.

وقال ميرزا، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء، صوت على مشروع الموازنة، وهو بحاجة ماسة لتمريرها داخل البرلمان، لكن نستغرب سبب تأخير وصولها إلى المجلس".





وأضاف أن "اللجنة المالية لا تتمكن من الاطلاع على تفاصيل موازنة 2020 إلا بعد وصولها إلى المجلس"، مبينا أن "هيئة الرئاسة ستحولها إلى المالية البرلمانية حال وصولها من رئاسة الوزراء".





وبين أن "اللجنة المالية بحاجة الى دراسة بنود مشروع الموازنة ومن ثم عرضه للقراءة الأولى ومن بعد الثانية وثم التصويت عليه، بالتالي نحتاج إلى أكثر من 10 أيام".

وأقر مجلس الوزراء، يوم 14 أيلول من الشهر الجاري، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وإرسالها إلى البرلمان.

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