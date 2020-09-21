2020/09/21 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة التجارة، الاثنين (21 أيلول 2020)، عن استراتيجيتها المقبلة للتعامل مع مفردات البطاقة التموينية في ظل نقص الأموال المخصصة للوزارة، فيما أوضحت بشأن مقترح توزيع أموال للمواطنين من خلال البطاقة التموينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "استراتيجية الوزارة قائمة على ثلاثة محاور، الأول، أنه في حال حصول الوزارة على كل الأموال المخصصة لها ضمن الموازنة العامة، ستقوم بتجهيز البطاقة التموينية بالمفردات، والمحور الثاني توجيه مفردات البطاقة التموينية، إلى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود والرعاية الاجتماعية والمحور الثالث الذي يمكن من خلاله شراء المواد الغذائية بالقرض الآجل".

وأضاف، أن "وزير التجارة تحدث في حال عدم تجهيز الوزارة بالمخصصات المالية، يمكن التوجه إلى منح الاموال من خلال البطاقة التموينية ولكن لحد الان لم يعتمد أي مبلغ لهذا الجانب في حال وجود قرار للأموال سنقوم بدراسات تفصيلية ولجان تشكل لغرض تحديد المبلغ لكل فرد".

وبشأن زيادة مفردات البطاقة التموينية، أوضح حنون، أن "زيادة مفردات البطاقة التموينية يحتاج إلى تخصيصات مالية وزيادة فيها وقرار حكومي وبرلماني وهذا من الصعب الحصول عليه بسبب الأزمة المالية".

وقال وزير التجارة، علاء الجبوري، أمس الأحد، إن التخصيصات المالية وراء تأخر مفردات التموينية والطحين ضمن مفردات التموينية أصبح منتجاً محلياً.

وأضاف، أننا "ندرس توزيع بدل نقدي عن مفردات التموينية وهناك جملة مقترحات بشأن البطاقة التموينية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التجارة توضح بشأن مقترح توزيع أموال ضمن البطاقة التموينية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التجارة توضح بشأن مقترح توزيع أموال ضمن البطاقة التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).