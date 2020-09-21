2020/09/21 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السليمانية/نينا/قصفت طائرات حربية تركية مناطق بمحافظة دهوك، في اقليم كردستان.وذكر شهود عيان :"ان الطائرات التركية قصفت منطقة / نهيلي/ التابعة لقضاء آميدي/العمادية/ بمحافظة دهوك ، واسفر القصف عن احراق مساحات شاسعة من اراضي المزارعين".وكانت المدفعية التركية قصفت، السبت، جبل / خامتير/ بناحية دركار في زاخو ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات تركية تقصف مناطق في دهوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات تركية تقصف مناطق في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).