وزير الدفاع يزور خانقين للاطلاع على الاوضاع الامنية في المنطقة

2020/09/21 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / زار وزير الدفاع جمعة عناد قضاء خانقين في محافظة ديالى للاطلاع على طبيعة الاوضاع الامنية في القضاء .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان وزير الدفاع عقد اجتماعا مع قيادات الجيش والحشد الشعبي ضمن محور عمليات ديالى ".واضاف :" تمت خلال الاجتماع مناقشة تكرار الخروقات الامنية في ريف خانقين ، وحوض شيخ بابا في ناحية جلولاء وسبل القضاء على الفراغات الامنية في تلك المناطق ، ومعالجة مسارات تسلل عناصر داعش من صلاح الدين الى مناطق ديالى "./انتهى

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