مهرجان سينمائي سنوي.. توقيع اتفاقية تعاون سينمائي إسرائيلي إماراتي

2020/09/21 | 14:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت لجنة أبوظبي للأفلام وصندوق السينما الإسرائيلية ومدرسة سام شبيغل للسينما والتلفزيون في القدس، اتفاقية تعاون للتدريب والإنتاج، بحسب بيان مشترك الاثنين.

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