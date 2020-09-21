التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

2020/09/21 | 14:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

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