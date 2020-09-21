المجلس النرويحي للاجئين:77% من النازحين فقدوا عملهم بسبب كورونا

2020/09/21 | 14:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …كشف استبيان اجراه المجلس النرويجي للاجئين ، الاثنين، ان 77 بالمائة من الأشخاص النازحين بسبب النزاعات فقدوا وظائفهم أو عائداتهم منذ بداية جائحة فايروس كورونا.ونقلت وكالة رويترز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن الاستبيان أن ” حوالي 79 مليون شخص في جميع انحاء العالم او ما يعادل حوالي 1 بالمائة من سكان الارض تم تهجيرهم حتى نهاية عام 2019 نتيجة للفرار من الحروب والاضطهاد “.واضاف أن ” الاستبيان الذي اجراه المجلس شمل عينة من 1413 شخصا من اللاجئين والنازحين داخليا في 14 دولة بما فيها العراق وافغانستان وكولومبيا وكينيا وليبيا ومالي وأوغندا وفنزويلا، حيث قال 77 بالمائة منهم انهم اضطروا إلى خفض عدد وجبات الطعام لأسرهم ، فيما قال 73٪ إنهم كانوا أقل ميلا لإرسال أطفالهم إلى المدرسة بسبب المشاكل الاقتصادية”.وتابع الاستبيان أن ” الوباء ادى الى حدوث انكماش اقتصادي أثر على الفئات السكانية الأكثر ضعفا ، بما في ذلك اللاجئين والنازحين داخليا ، مما دفعهم إلى “دوامة هبوط خطيرة”.وقال الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي جان إيجلاند في بيان “لقد اجبر النازحين والمهاجرين بالفعل على ترك منازلهم بسبب العنف ، مع حقوق محدودة في العمل أو الوصول إلى الخدمات الحكومية ، كما أن الأثر الاقتصادي للوباء يدفعهم إلى الكارثة”.وقال احد اللاجئين من افغانستان إن ” اسعار الطعام قد تضاعفت في هذه الفترة وان لم يقتلنا الوباء فسيقتلنا الجوع ” على حد قوله .



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