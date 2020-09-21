نائب يحذر من مخطط سعودي اماراتي كبير لاستهداف سجن الحوت

2020/09/21 | 14:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..حذر النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي , الاثنين , الحكومة والأجهزة الأمنية من مخطط سعودي اماراتي كبير لاستهداف سجن الحوت من خلال تجنيد عناصر مدربة وممولة ماليا زجت داخل الحراك الجماهيري في محافظة ذي قار.وقال البلدوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” معلومات مؤكدة تشير الى ان أموالا وحوالات مالية ضخمة أدخلت للعراق لغرض تمويل اشخاص يقومون بزععة الامن والدخول على خط الحراك الشعبي في محافظة ذي قار ” .وأضاف ان “الهدف من وراء المخطط السعودي والاماراتي احداث خرق امني في سجن الحوت لتحرير عتاد الدواعش ” , داعيا ” الحكومة والأجهزة الأمنية على تشديد الجهد الاستخباري خاصة في محافظة ذي قار لإحباط المخطط السعودي الاماراتي الذي يستهدف امن واستقرار البلاد ” .ولفت البلداوي إلى أن “المخطط السعودي والاماراتي مدعوم إعلاميا من قبل قناتي العربية والعربية الحدث وقنوات اخرى” .



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