البرلمان يُنهي تقريـــر ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية تخص المياه

2020/09/21 | 15:17 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أنهى مجلس النواب، تقريـــر ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية تخص المياه.





وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس، إن الاخير انهى "تقريـــر ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي ١٩٩٢".

Mohameed

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