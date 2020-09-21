البرلمان يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي

2020/09/21 | 15:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنهى مجلس، اليوم الاثنين، تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي.وذكر اعلام البرلمان ، إن الاخير، "انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام ١٩٥٤ الخاص بالممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح".Mohameed

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