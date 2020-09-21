مجلس النواب يُنهي تقريـــر ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية

2020/09/21 | 15:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مجلس النواب تقريـــر ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي ١٩٩٢.

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