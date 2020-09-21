2020/09/21 | 15:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي

ووجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، بعقد اجتماع يوم غد الثلاثاء للجان المعنيه مع ممثل الحكومة بشأن قانون الضمان الصحي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).