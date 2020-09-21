مجلس النواب ينهي مناقشة مشروعي قانونين

2020/09/21 | 15:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦ ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٠٣.

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