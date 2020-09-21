إدارة الشرطة توضح حقيقة تفشي كورونا بين صفوف كرة القيثارة

2020/09/21 | 15:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

كشفت إدارة نادي الشرطة، حقيقة تفشي فيروس كورونا بين صفوفه.

وقال رئيس النادي وهاب الطائي لـ /المعلومة/ إن “إدارة نادي الشرطة تتعامل بحرص كبير في تطبيق الإجراءات الطبية الخاصة بالفريق خلال تواجده بالعاصمة القطرية الدوحة”.

وأوضح أن “الانباء التي تشير الى تفشي الوباء غير صحيحة اطلاقاً، هناك إصابة واحدة فقط سجلت لمدرب اللياقة غونزالو اما اللاعب كرار محمد فما زال تحت الحجر الصحي”.

يذكر ان نادي الشرطة قد لعب امس امام استقلال طهران في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا.



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