الزراعة تحظر استيراد 21 منتجا زراعيا وحيوانيا

2020/09/21 | 15:26 - المصدر: NRT عربية

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خضروات للبيع في أسواق العراق

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قررت وزارة الزراعة، الاثنين، منع استيراد 21 محصولا زراعيا ومنتجا حيوانيا، بسبب وفرتها في الأسواق المحلية.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، اليوم، 21 أيلول 2020، انه "استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشح المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد 21 منتجا لوفرته محليا".

واوضح النايف، ان المحاصيل التي تم منع استيرادها هي (الخيار، البطاطا،الباذنجان، اللهانة، القرنابيط، الطماطم، الجزر، الشجر، النبق، الخس، الثوم، الفلفل، التمور، بيض المائدة، الدجاج الحي، الدجاج المجزور الكامل، الشلغم، الشونذر، العسل الاسماك البحرية والنهرية والمجمدة والمبردة، الباقلاء الخضراء) ومن جمبع المنافذ الحدودية".

واشار ا الى ان "الاعلان هو بمثابة تحديث جديد لعدد المحاصيل الممنوعة من الاستيراد وحسب الروزنامة الزراعية"، مبينا أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي، من جانب، وحماية المستهلك من جانب آخر، ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة او شح المنتج الزراعي المحلي".

ودعا المنافذ الحدودية كافة بالالتزام بتنفيذ هذا القرار دعما لحماية المنتج المحلي.

وبحسب وزارة الزراعة فان قرار المنع يأتي استنادا إلى ما جاء في قرارات لجنة الشؤون الاقتصادية، التي نصت على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية من جميع المنافذ الحدودية، بانواعها كافة، بغض النظر عن تاريخ نفاذية إجازة الاستيراد من عدمه، وعلى وزارة الزراعة الاعلان عن ذلك قبل اسبوع من يوم التنفيذ.

ر.إ

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