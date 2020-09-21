2020/09/21 | 15:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النائب بدر الزيادي

فوتو: ارشيف

منذ 21 دقیقة

346 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، حكومة الإقليم بتسليم جميع من عليهم اوامر قبض ومطلوبين للحكومة الاتحادية، مشيرة إلى ان "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإقليم كوردستان، نقطة تحول لحل الكثير من المشاكل العالقة".

وقال عضو اللجنة النائب، بدر الزيادي، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 21 أيلول 2020، إن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى أربيل ولقاءه بحكومة الاقليم، أكدا وجود تعاون وثيق من أجل ملاحقة الهاربين الذين عليهم أوامر قبض"، مبينا أن "هذا التعاون نقطة تحول، لحل الكثير من المشكلات بين الحكومة الاتحادية والإقليم".

وأضاف أن "الكثير من المطلوبين موجودون بالإقليم، وإذا بدأت الأخيرة بتسليمهم فهذه خطوة جيدة نحو الأمام"، داعيا إلى أن "يكون هناك تعاون حقيقي ليس فقط بتسليم الهاربين، ولكن لحل كل المشاكل والمعوقات الموجودة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، كي نخطو خطوات حقيقية، لبناء تعاون وطيد وقطع الطريق أمام الفاسدين الذين دائما يستغلون وجودهم في أربيل للخروج خارج العراق او بقائهم في المحافظة".

وأوضح، أن "التعاون بين الحكومة الاتحادية والإقليم موجود، لكننا ننتظر الأيام المقبلة، هل سيتم تسليم جميع المطلوبين للحكومة المركزية؟"، لافتا إلى أن "مجلس النواب يتابع الموضوع بجدية"، فيما طالب الزيادي،"الإقليم بتسليم جميع من عليهم أوامر قبض ومطلوبين للحكومة الاتحادية".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية تطالب حكومة الإقليم بتسليم المطلوبين لبغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية تطالب حكومة الإقليم بتسليم المطلوبين لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).