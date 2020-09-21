تقرير: الحكومة العراقية التزمت بتغيير الوضع الراهن لكنها بحاجة لدعم دولي

2020/09/21 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر تقرير أمريكي، التغييرات التي أجرتها الحكومة العراقية بالمناصب العليا بالمؤسسات الاقتصادية والأمنية اعتبرها التزاماً واضحاً حول تغيير الوضع الراهن والقضاء على الفساد الذي ينخر جسد الدولة.

معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أشار في تقرير له الى ان الطريقة المركزية التي جرت فيها التغييرات تجسد دلالة كبيرة على الالتزام بتغيير الوضع الراهن المتآكل في بغداد، من خلال إصلاح النظام المصرفي ومكافحة الفساد بالمنافذ الحدودية، وفيما حذر التقرير من رد فعل الكتل السياسية ضد تلك الإصلاحات، دعا واشنطن الى دعم الحكومة العراقية لتحقيق أهدافها.

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