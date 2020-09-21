2020/09/21 | 15:27 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان حمد قاد منتخب العراق في عدة بطولات (كريم جعفر/فرانس برس)

انتقد المدرب العراقي عدنان حمد، محلل قنوات "بي أن سبورتس"، نظام دوري أبطال آسيا لكرة القدم، مطالباً الاتحاد الآسيوي بنظام جديد يمنح الفرصة لجميع الأندية للمشاركة والمنافسة.

وقال حمد خلال تحليله مباريات أبطال آسيا عبر قنوات (بي أن سبورتس): "بطولة أبطال آسيا أصبحت مملّة، في كل موسم نشاهد ذات الأندية لمنطقة غرب آسيا تواجه ذات الفرق في كل نسخة، لكون الاتحاد الآسيوي يمنح حق المشاركة في البطولة لدول معينة".

وأضاف حمد: "الجميع شاهد فريق الشرطة العراقي خلال النسخة الحالية، وما يقدمه بالبطولة، رغم أن الاتحاد الآسيوي يمنح العراق مقعداً واحداً في الأبطال، وشاهدنا الموسم الماضي كيف لعب فريق الزوراء على أرضه بحضور أربعين ألف متفرج، أندية كهذه تصنع منافسة جديدة للبطولة".

وتابع حمد حديثه بالقول: "يجب على الاتحاد الآسيوي للعبة أن يوسّع المشاركة في بطولاته القارية، بمنح الدول الأخرى حق المشاركة في أبطال آسيا، وستشاهدون بطولة مختلفة وقوية تعود بالنفع على الكرة الآسيوية".

وأشار حمد إلى أن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في كل موسم يذهب باتجاه توسيع مشاركات الأندية والمنتخبات في البطولات القارية، لذلك نشاهد أندية أوروبية عديدة باتت تنافس كبار الأندية هناك، خطوة يجب الاستفادة منها في قارة آسيا".

يشار إلى أن بطولة أبطال آسيا لغرب القارة، تُلعب بمشاركة أربع مجموعات، بمشاركة 16 نادياً من قطر والسعودية والإمارات وإيران وأوزبكستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدنان حمد يوجه سهام انتقاده إلى دوري أبطال آسيا لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدنان حمد يوجه سهام انتقاده إلى دوري أبطال آسيا لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).