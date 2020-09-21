توصيات نيابية للالتزام التام بالتصاميم الاصلية والكشوفات الاولية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير

2020/09/21 | 15:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اوصت لجنة الخدمات والاعمار النيابية بالالتزام التام بالتصاميم الاصلية والكشوفات الاولية التي تم التعاقد عليها لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير ، مؤكدة عدم السماح باختزال او حذف فقرات او الغاء مواصفات من اجل تقليل الكلف المالية .وقال عضو اللجنة النائب برهان المعموري في مؤتمر صحفي مشترك :" منذ الاعلان عن تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير استبشر العراقيون بمردودات اقتصادية ايجابية وسيادية وفي كل الجوانب ، وذلك لحاجتنا الماسة لهكذا مشروع يرفع من مستويات العراق مع اغلب طرق تجارة العالم ".واوضح ان " التأخير المستمر في تنفيذ مراحل المشروع جعلنا نتساءل عن الاسباب التي تعرقل التنفيذ والمستجدات المتداولة لدى الكثير من المعنيين حول تغيير بعض فقرات التصاميم ، من اجل توفير المبالغ اللازمة لتعجيل انجازه ، ماقد يؤدي الى قلة فاعليته وقلة الاستيعابية المتوقعة ، خاصة ما يدور حول الاعماق التصحيحية واطوال الارصفة وغيرها ".وتلا المعموري جملة توصيات ، منها " تزويد مجلس النواب لجنة الخدمات بتقرير مفصل يؤكد عدم التلاعب بالتصاميم الاولية مع ملائمة جميع فقرات ومقترحات ومرافق الميناء للمعايير الدولية التي تؤهله لان يكون من اهم الموانئ في المنطقة ليكون قادرا على الربط التجاري وحسب السعات التصميمية التي انشئ من اجلها "، مبينا ان " اللجنة بصدد استضافة وزير النقل ومدير الموانئ ودائرة المهندس المقيم للتداول حول ماتم منه ، انسجاما مع مبدأ الشفافية لقطع الشك باليقين من اجل انجاح هذا المشروع العملاق الذي سيجعل العراق قبلة العالم التجارية "./انتهى5

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