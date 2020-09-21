انتهاء تقريـــر ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية

2020/09/21 | 15:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / انهى مجلس النواب تقريـــر ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية ـ هلسنكي ١٩٩٢./انتهى5

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