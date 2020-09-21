2020/09/21 | 15:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف/نينا/عقد في مبنى مديرية بلدية النجف الاشرف المؤتمر الامني والخدمي الخاص بزيارة اربعينية الامام الحسين / ع / المليونية ، بحضور مسؤولي المحافظة وقادة الاجهزة الامنية والحشد الشعبي ،ومدراء الدوائر الخدمية.وذكر اعلام المحافظة :" ان الحاضرين ناقشوا عددا من القضايا الامنية والخدمية ، التي من شأنها انجاح الخطة من خلال تفعيل دور الاستخبارات والامن الوطني وطيران الجيش وتنفيذ عمليات استباقية لمواجهة العدو المتمثل بتنظيم داعش الاجرامي".واكد المجتمعون تفعيل الجانب الخدمي والوقائي ،بما ينسجم مع التحديات الصحية التي تواجه البلد ، بسبب انتشار جائحة كورونا ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تناقش استعداداتها النهائية لزيارة الاربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تناقش استعداداتها النهائية لزيارة الاربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).