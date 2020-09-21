2020/09/21 | 15:28 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع انفجار ليلة أمس استهدف سيارة مدنية قرب مزار شرف الدين في قضاء سنجار - صورة: كوردستان 24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام سنجار: تفجير الأحد "سيناريو" ولا دليل يدين تركيا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام سنجار: تفجير الأحد "سيناريو" ولا دليل يدين تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).