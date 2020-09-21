2020/09/21 | 15:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الاثنين، طفل مصري، إثر تعرضه للحرق من قبل ثلاثة من أصدقائه والذين كانوا يتنمرون عليه، بسبب عمل والده في جمع البلاستيك والكرتون من القمامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنمر عليه زملاؤه وحرقوه بالبنزين.. الطفل المصري محمد يفارق الحياة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنمر عليه زملاؤه وحرقوه بالبنزين.. الطفل المصري محمد يفارق الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).