الحرب العراقية الإيرانية من أكثر الأمور عقلانية بتأريخنا.. خامنئي مستذكرا حرب الثماني سنوات

2020/09/21 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر المرشد الايراني علي خامنئي، حرب السنوات الثماني بين إيران والعراق، من أكثر الأحداث عقلانية في تاريخ بلاده.

وخاطب خامنئي جمعا من المشاركين بالحرب العراقية الإيرانية بمناسبة الذكرى الأربعين لاندلاعها قائلا، إنه يعتقد أن تلك الحرب من البداية إلى النهاية، كانت ظاهرة عقلانية، ومن أكثر الحركات عقلانية للشعب الإيراني، معتبرا في ذات الوقت قبول مؤسس النظام الإيراني الخميني بقرار وقف إطلاق النار وانهاء الحرب من أكثر الأمور عقلانية التي تم القيام بها، على الرغم من كون الخميني قد وصفه في ذلك الحين بأنه شرب كأس السم.

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