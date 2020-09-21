الكاظمي يوجه العمليات المشتركة ومكافحة الإرهاب بالبحث عن الناشط سجاد العراقي

2020/09/21 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بالبحث عن الناشط المدني سجاد العراقي المختطف منذ يومين.

وفي التفاصيل، قالت خلية الإعلام الأمني إن الكاظمي وجه قيادة العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط المدني سجاد العراقي الذي اختطف في الناصرية، مشيرة إلى تكليف قوة مِن جهاز مكافحة الإرهاب مسنودة بطيران الجيش للتوجه الى ذي قار والبحث عن المخطوف وتحريره وإنفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم للعدالة وفقا للبيان.

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