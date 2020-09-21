وفاة الفنان الإماراتي محمد الحمر

2020/09/21 | 15:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/أعلن المخرج والممثل الإماراتي حبيب غلوم، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، وفاة الفنان القدير محمد الحمر.ونشر غلوم ، صورة الفنان الراحل، معلقًا “الفنان القدير محمد الحمر أحد مؤسسي الحركة المسرحية في مسرح الشارقة الوطني في ذمة الله..نسأل المولى القدير أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله ومحبيه الصبر […]

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