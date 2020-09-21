الرئيس اللبناني يقترح الغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية

2020/09/21 | 15:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، ان دولته امام ازمة بسبب تصلب المواقف السياسية بما يتعلق بملف تشكيل الحكومة.

وقال عون في خطاب متلفز تابعه "ناس"، (21 أيلول 2020) إنه "لا حل في الأفق" على ما يبدو بخصوص تشكيل الحكومة المنتظرة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المكلف "لم يقبل آراء الكتل السياسية في البرلمان لتشكيل الحكومة".

وأضاف الرئيس اللبناني، "نحن اليوم أمام أزمة في تشكيل حكومة، ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب".

وأشار إلى ان "رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، لم يقدم أي تشكيلة حكومية مقبولة، منوها إلى أنه "لم يقبل آراء الكتل السياسية في البرلمان".

ويصر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، على تشكيل حكومة بمهمة محددة، بناء على ما التزمت القوى السياسية به أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي هذا السياق، قال عون: "حزب الله وحركة أمل يصران على تسمية وزراء شيعة، من بينهم وزير المال..



الدستور اللبناني لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة"، مقترحاً أن يتم إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية.

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