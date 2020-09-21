الكاظمي يرسل قوة من جهاز مكافحة الإرهاب للبحث عن

2020/09/21 | 15:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريروجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الإثنين، بإرسال قوة من جهاز مكافحة الإرهاب للبحث عن الناشط المختطف في محافظة ذي قار "سجاد العراقي".

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، 21 أيلول/سبتمبر، أن "الكاظمي وجّه قيادة العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط المدني سجاد العراقي الذي اختطف في مدينة الناصرية".

وأضاف البيان، "تم تكليف قوة مِن جهاز مكافحة الأرهاب للتوجه إلى محافظة ذي قار مسنودة بطيران الجيش للبحث عن المخطوف وتحريره وإنفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم للعدالة".

وأعلنت قيادة شرطة ذي قار، تحديد موقع الناشط المختطف "سجاد العراقي" بعد اقتياده إلى جهة مجهولة على يد مسلحين، لكنها لم تستطع اقتحام الموقع لتحريره على الرغم من مضي نحو 48 ساعة على اختطافه.

وذكرت القيادة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فجر الأحد 20 أيلول/سبتمبر، أن "استجابة الأجهزة الأمنية بعد وقوع حادث اختطاف الناشط المدني سجاد العراقي في ساحة الحبوبي كانت سريعة، حيث تم تشكيل قوة قتالية من فوجين وسرية بمشاركة الأجهزة الاستخبارية لتطويق مكان الحادث".

وأكدت القيادة، "تحديد نوع العجلة التي اختطفت الناشط"، فيما دعت المتظاهرين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية لتهدئة الأوضاع"، مشيرة إلى أن "الوضع الأمني في المحافظة مستقر، والجرائم الجنائية واردة الحدوث".

من جانبه، قال قائد الشرطة العميد حازم الوائلي في تصريح، إن "قواتنا وعن طريق كاميرات المراقبة، تمكنت من تحديد مكان توجه العجلات التي اختطفت الناشط سجاد العراقي".

وأضاف الوائلي، أن "مكان الناشط يقع في منطقة بين قضاءي سيد دخيل والإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبينًا أن "قوات أمنية كبيرة تجري عمليات بحث حاليًا في المنطقة للعثور على الناشط المدني واعتقال الخاطفين".

ووجه مدونون اتهامات إلى جهة مسلحة، بالمسؤولية عن اختطاف العراقي، فيما أشار آخرون إلى تهديدات تعرض الناشط مؤخرًا من قبل أشخاص يدعون صلتهم بالتيار الصدري.

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