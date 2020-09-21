المالية النيابية تطالب بإرسال موازنة 2020 لدراسة بنودها وتمريرها

2020/09/21 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت اللجنة القانونية النيابية عن استغرابها من عدم وصول موازنة ألفين وعشرين إلى مجلس النواب رغم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

وطالبت اللجنة بإرسال موازنة ألفين وعشرين بالسرعة الممكنة إلى رئاسة مجلس النواب ليتسنى إحالتها إلى اللجنة ودراسة بنودها ومن ثم عرضها على البرلمان للقراءة وبالتالي فإن تمريرها قد يتطلب أكثر من عشرة أيام، مشيرة إلى ان تأخير تسليم الموازنة إلى البرلمان غير مبرر سيما وأن البلاد تمر بظروف استثنائية تتطلب التصويت على الموازنة بأسرع وقت ممكن.

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