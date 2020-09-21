وزارة التربية تكشف موعد إعلان بدء العام الدراسي الجديد

2020/09/21 | 15:48 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة التربية، عن موعد إعلانها بدء العام الدراسي الجديد 2020 -2021 في ظل تدابير واجراءات وقائية في مواجهة جائحة كورونا.





وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق لوكالة {الفرات نيوز} ان "ووزارة التربية أنهت كافة الاليات والمقترحات الخاصة بالعام الدراسي الجديد وما تبقى هو عرضها على هيأة الرأي في الوزارة والتصويت عليها ومن ثم رفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وفي حال إقرارها ستؤخذ كآلية جديد للعام الدراسي الجديد".

وأضاف "خلال الاسبوع المقبل سنعلن موعد اعلان بدء العام الدراسي والآليات الخاصة به" مؤكداً انه "متى ما سنعلن ان هناك عام دراسي جديد سنقوم بتوزيع الكتب ولا اشكال فيها وستنطلق بعدها عجلة التعليم".

وبشأن نتائج السادس الاعدادي قال "حتى الآن لا يوجد موعد بشأن".

وأشار فاروق الى "الآن لا يوجد منهج دراسي محدد يخص فيروس كورونا والتثقيف به وبيان مخاطره ولكن الاجراءات الوقائية مستمرة".

عمار المسعودي

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