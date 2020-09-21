ايران تسجل 3341 اصابة جديدة بكورونا و177 حالة وفاة

2020/09/21 | 15:48 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} أعلنت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، تسجيل 3341 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و177 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي اكثر من 361 ألف شخص من المصابين لحد الآن.





وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية اليوم الاثنين تم تسجيل 3381 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 425 آلاف و481 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1494 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 361 ألف و523 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 3912 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 177 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 24478 حالة وفاة.

واشارت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 3 ملايين و773 ألف و300 اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.

Mohameed

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