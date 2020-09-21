يسرا البريطانية (16) - احمد جمعة

2020/09/21 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة نامت حتى منتصف النهار واستيقظت على صوت سمر يام وهو الاسم الحقيقي لسعاد البشرواي، كانت منطلقة وسعيدة وبدا من صوتها حيوية من فاز بمليون جنيه وهي تستنهضها بعبارات التوبيخ واللوم على إضاعة النهار من دون أن تفعل شيئاً ذا قيمة."أنت من ضيع في الأوهام عمره"بدت منفتحة الأسارير ومرحة للغاية وقد لفت ذلك انتباه يسرا التي لم تتمالك نفسها من القول بعبارة مازحة." هل فزت برجل أحلامك؟"ردت الأخرى ما ......





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