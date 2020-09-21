دعوة ملحة لإعادة بناء رؤية وزارة التعليم - حسين سالم مرجين

2020/09/21 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_سالم_مرجين من المعلوم أن الباحث في مجال علم الاجتماع يستطيع أن يُؤثر في محيطه وبيئته بما يتوفر لديه من أدوات وإمكانات وقدرات يُمكن له من خلالها أن يًساهم في تغيير وتبديل، وأيضاً تطوير الواقع المجتمعي الذي يعيش في إطاره.



هذا الواقع الذي يحتاج دائماً إلى من يعالج إكراهاته، ويمضي قُدماً في تجاوز ما يُواجهه من عقبات، ويسعى جاهداً لتحقيق أكبر النجاحات وحصاد أفضل النتائج في مختلف الظروف والأحوال، ونحن هنا على ......





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