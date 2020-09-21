تعديلات الدستور العراقي الحالي.. حق ولكن يراد به باطل - علي عرمش شوكت

2020/09/21 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت مضى على اصدار الدستور العراقي الحالي، مايقارب من العقد ونيف من السنين.



وقد ولد ملغوماً ويفتقر تكوينه للاجماع الوطني.



ومع ذلك لا يخلو من الفقرات الصالحة بل ويمكن وصفها بأنها تنتسب الى لب الديمقراطية.



وعند هذه العتبة اقتضى الفرز والتأشير على ابرز تلك المواد الدستورية، التي تجري عملية تعديلها وان كان صواباً.



الا انه جاء لغاية في نفس الاوساط اللاعبة المتلاعبة فيما سمي بـ " العملية السياسية " ومقصدنا ......





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