البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة يوم غد الثلاثاء

2020/09/21 | 15:50 - المصدر: السومرية نيوز

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نشر مجلس النواب، الاثنين، جدول اعمال جلسته السابعة التي ستعقد يوم غد الثلاثاء.

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